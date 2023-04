Spalletti | “Complimenti al Milan” | poi la stoccata sull’arbitro!

(Di martedì 18 aprile 2023) Napoli-che termina sull’1 a 1 con il gol di Olivier Giroud al 43esimo minuto del primo tempo e di Victor Osimhen al 92esimo. Il sogno della semifinale per gli azzurri termina oggi, ma resta da applaudire sicuramente quanto fatto fino ad ora in questa stagione dalla squadra di Luciano Spallletti.furioso: “Era rigore nettissimo!” Lucianoha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Napoli-ai microfoni di Mediaset Infinity: Facciamo ial, perché ha giocato due partite riuscendo a capitalizzare il massimo, è sintomo di squadra matura, di giocatori che sanno quando accelerare e quando dover difendere. Voglio però farli anche ai miei per la Champions di alto livello che abbiamo fatto. Abbiamo pagato un po’ di ingenuità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Spalletti a Infinity: 'Complimenti a loro. Solo quelli del Milan non hanno contestato l'arbitro dell'andata' - LonigroMarco : Spalletti a Mediaset: 'Faccio i complimenti al Milan. Era rigore su Lozano' - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #Spalletti commenta l’eliminazione: “Abbiamo fatto sempre la partita. Paghiamo l’inesperienza in alcuni… - faustomamberti : @Zelgadis265 12 giocatori intervistati del Milan più Pioli. Nel Napoli solo Spalletti. Complimenti @albertobrandi -

a questi ragazzi". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli a Mediaset Infinity dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. "È chiaro - ha dettopensando ...per non aver fatto fallo a centrocampo per interrompere l'azione, sempre gli stessi ... aggiunge Targaryen allargando l'accusa a. "Doveva tirare Osi . Kvara non era in partita", ...... " Ero favorevole al turnover ed alle scelte di. Compresi i cambi fatti. Ma era poco il ...a Maldini, che dire. Io avrei voluto lo stesso arbitro anche al Ritorno. Visto il ...

Napoli-Milan, Luciano Spalletti: "Complimenti al Milan; il rigore su Lozano era netto" Eurosport IT

Complimenti a questi ragazzi". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli a Mediaset Infinity dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. "È chiaro - ha detto Spalletti pensando al ...L’eliminazione dalla Champions League contro il Milan scatena i tifosi del Napoli: l'attaccante georgiano tra i più criticati per il rigore fallito nel finale ...