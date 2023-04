Spalletti | “Complimenti al Milan | ma la nostra Champions di altissimo livello! Rigore per loro | rigorissimo per noi”

(Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della sfida di ritorno dei quarti diterminata 1-1, ma decisiva per ilforte del risultato d’andata a San Siro. Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il, che ha visto la sua squadra eliminata dallaLeague.ha elogiato ilper la qualificazione ottenuta, ma ha anche evidenziato le buone prestazioni della sua squadra in questa competizione, sottolineando però come abbiano pagato qualche ingenuità e inesperienza nei momenti cruciali della partita: “Prima di tutto faccio ialper questa ...

Prima Lucianofa ial Milan, poi al suo Napoli, ma quando il discorso scivola sugli episodi, esplode: "Il rigore su Lozano è nettissimo. Leao gli sposta il piede, guardate... (il commento ...a questi ragazzi". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli a Mediaset Infinity dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. "È chiaro - ha dettopensando ...per non aver fatto fallo a centrocampo per interrompere l'azione, sempre gli stessi ... aggiunge Targaryen allargando l'accusa a. "Doveva tirare Osi . Kvara non era in partita", ...

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - 'Io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, ...Il Milan pareggia in casa del Napoli e si qualifica per le semifinali di Champions League: le parole di Stefano Pioli e Luciano Spalletti ...