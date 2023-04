Spalletti: «C’era rigore nettissimo su Lozano, non si può non vedere» (Di martedì 18 aprile 2023) Nel post partita di Napoli-Milan, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions, al Maradona, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. Spalletti ha contestato la direzione di gara dell’arbitro Marciniak. Tutto è iniziato quando a Spalletti è stato chiesto come giudicasse l’operato di Marciniak, visto che aveva contestato quello dell’arbitro della partita di andata. Spalletti ha sottolineato che gli unici a non contestare la direzione di gara della partita di San Siro sono stati quelli che indossavano o avevano indossato la maglia del Milan. Spalletti ha dichiarato: «Quello dell’andata lo avete contestato voi, non io. Ci siamo trovati tutti d’accordo tranne quelli che avevano la maglia del Milan, compresi quelli che sono accanto a lei. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Nel post partita di Napoli-Milan, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions, al Maradona, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset.ha contestato la direzione di gara dell’arbitro Marciniak. Tutto è iniziato quando aè stato chiesto come giudicasse l’operato di Marciniak, visto che aveva contestato quello dell’arbitro della partita di andata.ha sottolineato che gli unici a non contestare la direzione di gara della partita di San Siro sono stati quelli che indossavano o avevano indossato la maglia del Milan.ha dichiarato: «Quello dell’andata lo avete contestato voi, non io. Ci siamo trovati tutti d’accordo tranne quelli che avevano la maglia del Milan, compresi quelli che sono accanto a lei. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SandifordL : #NapoliAcMilan però ha ragione #Spalletti sul fatto che su #Lozano c’era un rigore nettissimo. Su quello del… - glooit : Rabbia Spalletti, per noi c'era un rigore nettissimo leggi su Gloo - leggoit : #napoli, Spalletti deluso: «C'era rigore su Lozano. Arbitraggio dell'andata? Contestato da tutti, tranne che dal… - napolista : #Spalletti: «C’era rigore nettissimo su #Lozano, non si può non vedere» A Mediaset: «Gli gira proprio la caviglia,… - Michele20600106 : RT @napolista: #Spalletti: «Complimenti al Milan. Noi abbiamo pagato un po’ di ingenuità e inesperienza» A Mediaset: «C’era rigore nettiss… -