SpaceX Super Heavy, perché è così importante questo lancio (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo che una valvola congelata ha impedito il lancio del razzo SpaceX Starship Falcon Heavy nella giornata del 17 aprile, una nuova finestra utile della durata di 62 minuti si aprirà giovedì 20 aprile alle 15.28 ora italiana. L'importanza della missione è validare il sistema di trasporto che consentirà di raggiungere la Luna e poi Marte con a bordo carichi notevoli in termini di massa. Partendo però da una missione molto breve, seguendo cioè quell'approccio per gradi che mancò spesso a Wernher von Braun per l'esigenza di affrettare i tempi e realizzare l'idea di Kennedy per raggiungere la Luna entro la fine degli anni Sessanta. Ma anche se Starship è il più grande razzo mai realizzato niente Cape Kennedy, poiché il luogo dal quale avverrà il "liftoff" sarà Starbase, la struttura provata di SpaceX situata nel sud del ...

