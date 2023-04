Spaccio e detenzione droga, la proposta di FdI: fino a 5 anni di carcere anche per casi di «lieve entità» (Di martedì 18 aprile 2023) Fratelli d’Italia vuole inasprire le pene per lo Spaccio e la detenzione di stupefacenti anche nei casi di lieve entità. La proposta di legge è firmata dalla deputata Augusta Montaruli, dimessasi da sottosegretaria all’Università a febbraio dopo la condanna per peculato nell’inchiesta rimborsopoli ed eletta a inizio aprile vicepresidente nella commissione di Vigilanza Rai, e mira ad alzare fino a 5 anni la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è, appunto, di «lieve entità». Attualmente la pena prevista va da sei mesi a quattro anni, e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Fratelli d’Italia vuole inasprire le pene per loe ladi stupefacentineidi. Ladi legge è firmata dalla deputata Augusta Montaruli, dimessasi da sottosegretaria all’Università a febbraio dopo la condanna per peculato nell’inchiesta rimborsopoli ed eletta a inizio aprile vicepresidente nella commissione di Vigilanza Rai, e mira ad alzarea 5la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico eilleciti di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è, appunto, di «». Attualmente la pena prevista va da sei mesi a quattro, e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una ...

