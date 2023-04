Sostenibilità e design: Whirlpool protagonista al FuoriSalone (Di martedì 18 aprile 2023) Un gioco di specchi, luci e colori per un viaggio sensoriale e un'esperienza di benessere sollecitata dal sesto senso. Per il quarto anno Whirlpool è protagonista della design week milanese con un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Un gioco di specchi, luci e colori per un viaggio sensoriale e un'esperienza di benessere sollecitata dal sesto senso. Per il quarto annodellaweek milanese con un'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgiolecis : “Bisu”, il primo letto di sughero al mondo che unisce funzionalità, etica del benessere, sostenibilità e design, pr… - sehmagazine : Il designer sardo Matteo Congiu vince il “A’Design Award and Competition”. Il prestigioso riconoscimento gli è stat… - techeconomy2030 : RT @DigiTInst: “Il Dottorato di interesse Nazionale in Design per il Made in Italy dà grande spazio alla Sostenibilità Digitale: per questo… - DigiTInst : “Il Dottorato di interesse Nazionale in Design per il Made in Italy dà grande spazio alla Sostenibilità Digitale: p… - robertobooh : Ma come fai a non amarla Milano quando si riempie di plastica, innalza veri e propri monumenti megalitici di plasti… -

Sostenibilità e design: Whirlpool protagonista al FuoriSalone Inviati del 17/04/23 14:10 - - Audio - Sostenibilità e design: Whirlpool protagonista al FuoriSalone 00:00:00:00 20230417_video_14101518 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 Inviati del 18/04/23 16:05 ... Ritorna il Salone del Mobile di Milano: più di 2mila le imprese presenti per la 61esima edizione ...si conferma come punto di riferimento internazionale per il settore dell'arredo e del design che ... la più estesa iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità del business. Un goal per il clima! Se, tra gli obiettivi di una società calcistica, c'è la sostenibilità ambientale allora deve agire ... in particolar modo, al rispetto dell'ambiente che gli addetti ai lavori chiamano eco design; ... Inviati del 17/04/23 14:10 - - Audio -: Whirlpool protagonista al FuoriSalone 00:00:00:00 20230417_video_14101518 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 Inviati del 18/04/23 16:05 ......si conferma come punto di riferimento internazionale per il settore dell'arredo e delche ... la più estesa iniziativa a livello mondiale per ladel business.Se, tra gli obiettivi di una società calcistica, c'è laambientale allora deve agire ... in particolar modo, al rispetto dell'ambiente che gli addetti ai lavori chiamano eco; ... Sostenibilità e design: Whirlpool protagonista al FuoriSalone - Il ... Il Sole 24 ORE