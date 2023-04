Sospetta che il fidanzato la tradisca: si presenta a casa sua e lo accoltella (Di martedì 18 aprile 2023) Fuori di sé per la gelosia, si è presentata a casa del fidanzato in piena notte, con un grosso coltello da cucina tra le mani. Non appena lui ha aperto la porta, lei avrebbe tentato di accoltellarlo. Per fortuna, il giovane uomo... Leggi su europa.today (Di martedì 18 aprile 2023) Fuori di sé per la gelosia, si èta adelin piena notte, con un grosso coltello da cucina tra le mani. Non appena lui ha aperto la porta, lei avrebbe tentato dirlo. Per fortuna, il giovane uomo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... invisibleMe84 : 5 cose che non sai di me: -ho un casino di allergie -nella vita reale nessuno sospetta che io sia una nerd -uso tut… - lucia_toz : @marioricciard18 Poi hai ragione sul fatto che l'insistenza tra i destri non è neanche sospetta, è palesemente str… - umbriaOn : #Sospetta che la #compagna lo tradisca e si #apposta sotto casa sua: #lite con 'l'altro' - marioricciard18 : @lucia_toz Certo, ma basta sfogliare un giornale per rendersi conto che il problema in Italia ha proporzioni modest… - leftsnoopy : RT @ventisei_marzo: Noi siamo tornate a casa,ma non stiamo bene. Il veterinario non capisce cosa c’è che non va, si sospetta boccone avvel… -