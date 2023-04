Sospensione idrica a Salerno: le zone interessate (Di martedì 18 aprile 2023) La Società Salerno Sistemi comunica in una nota che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Corso Vittorio Emanuele angolo Traversa Bove, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di Giovedì 20 aprile 2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Corso Vittorio Emanuele (dal civico n° 162 al civico n° 192 e dal civico n° 157 al civico n° 183) Traversa Bove Via Antonio Maria De Luca La Società avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023) La SocietàSistemi comunica in una nota che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Corso Vittorio Emanuele angolo Traversa Bove, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 10.00 alle ore 13.00 di Giovedì 20 aprile 2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Corso Vittorio Emanuele (dal civico n° 162 al civico n° 192 e dal civico n° 157 al civico n° 183) Traversa Bove Via Antonio Maria De Luca La Società avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Sospensione idrica programmata a Salerno: giorno e orari - salernonotizie : Salerno: mercoledì 19 aprile sospensione idrica in Via San Benedetto, altezza civico 18 - TV7Benevento : Mercoledì 19 Aprile sospensione idrica per lavori manutenzione straordinaria al Rione Ferrovia. -… - CasilinaNews : Alatri, disagi con l'acqua mercoledì 19 aprile: info e dettagli - ottopagine : Interventi di manutenzione: nuova sospensione idrica a Salerno #Salerno -