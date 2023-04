Sorpresa al Maradona, Ultras anche in Tribuna per Napoli-Milan: svelato il motivo! (Di martedì 18 aprile 2023) Una serata storica quella che si appresta a vivere il Napoli, che per la prima volta nella sua storia gioca i quarti di finale di Champions League e contro il Milan potrebbe addirittura guadagnarsi l’accesso alle semifinali. Per far sì che ciò accada servirà tutto l’aiuto possibile, compreso quello del tifo organizzato che tornerà finalmente allo stadio. E non solo gli Ultras fidelizzati. De Laurentiis assisterà a Napoli Milan Infatti – stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino – gli Ultras sprovvisti di Tessera del Tifoso saranno allo stadio, ma non in Curva come loro solito, bensì in Tribuna. Ecco quanto evidenziato: De Laurentiis (che ieri a pranzo era con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro della stella georgiana) ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 aprile 2023) Una serata storica quella che si appresta a vivere il, che per la prima volta nella sua storia gioca i quarti di finale di Champions League e contro ilpotrebbe addirittura guadagnarsi l’accesso alle semifinali. Per far sì che ciò accada servirà tutto l’aiuto possibile, compreso quello del tifo organizzato che tornerà finalmente allo stadio. E non solo glifidelizzati. De Laurentiis assisterà aInfatti – stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino – glisprovvisti di Tessera del Tifoso saranno allo stadio, ma non in Curva come loro solito, bensì in. Ecco quanto evidenziato: De Laurentiis (che ieri a pranzo era con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro della stella georgiana) ...

