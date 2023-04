Sono fidanzati! C’è una nuova coppia vip | beccati a Portofino dai paparazzi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) C’è unavip? A giudicare dalle foto esclusive pubblicate sulla pagina Instagram di Whoopsee sì. In realtà già da tempo, sui social, girava la voce di una possibile frequentazione tra l’influencer da oltre 3 milioni di follower e il cantante. Non erano ancora usciti allo scoperto però. Ci hanno pensato idi Whoopsee, che hanno postato alcuni scatti delladurante un weekend trascorso a, in Liguria. Nella gallery si vedono i due mentre pranzano al sole, camminato mano nella mano e si baciano. Insomma, dalle foto di questa ‘fuga d’amore’ non sembrano esserci dubbi circa la loro frequentazione, anche se non è dato da sapere da quanto tempo stiano insieme. “Ho trovato il mio amore a”, ha scritto però la TikToker e ...