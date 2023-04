«Sono del parere che le piattaforme vadano bene per le serie tv, non per i film» (Di martedì 18 aprile 2023) Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (al cinema dal 20 aprile) è tutto ciò che un amante del regista romano vorrebbe vedere. È una summa della sua filosofia, delle sue paure e idiosincrasie, della sua ironia e sguardo rivolto al passato per riappacificarsi con il reale. E il suo abbruttimento. Da Netflix e i suoi 190 paesi al cinema “dove tutti fanno così”. Tutto sotto l’ombrello della politica e in parallelo con la storia di una crisi di coppia. Tutte le donne del cinema di Nanni Moretti guarda le foto Leggi anche › “Il Sol ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (al cinema dal 20 aprile) è tutto ciò che un amante del regista romano vorrebbe vedere. È una summa della sua filosofia, delle sue paure e idiosincrasie, della sua ironia e sguardo rivolto al passato per riappacificarsi con il reale. E il suo abbruttimento. Da Netflix e i suoi 190 paesi al cinema “dove tutti fanno così”. Tutto sotto l’ombrello della politica e in parallelo con la storia di una crisi di coppia. Tutte le donne del cinema di Nanni Moretti guarda le foto Leggi anche › “Il Sol ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatt… - LaVeritaWeb : Mentre i fondi del Pnrr si disperdono in mille rivoli improduttivi, ben 379 grandi opere (tra cui dighe, autostrade… - AgataCentasso : Minacciare, augurare la morte, auspicare l’eruzione di un vulcano o ironizzare su tragedie del passato non rapprese… - INTERISTACOMAS1 : @GianniSpinosa @sportface2016 Debiti o non gli interessamenti di investitori ci sono. La palla passa a Zhang, deve… - PPASQUERO : RT @raffaellapaita: La denatalità è un problema serio per l’Italia e per l’Europa: una sfida da affrontare con le migliori risorse. Le paro… -