Sonia Bruganelli evita il salotto della Toffanin | perché ha cambiato idea

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 18 aprile 2023) L’ex opinionista del GF Vip 7,, doveva essere a Verissimo come ospite, ma alla fine ha deciso di non presentarsi. Questo fine settimana doveva essere in studio a Verissimo, come ospite di Silvia, ma all’ultimo sembrerebbe cheabbia preso la decisione di non presentarsi più. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirne il motivo. E’ finita la storia d’amore trae Paolo Bonolis? Ecco cosa è successo (Instagram) – Grantennistoscana.itSolo qualche giorno fa, sul sito di Dagospia era uscita la notizia che la coppia d’oro di Mediaset si era separata “è arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la ...