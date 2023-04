Sonego-Halys oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Monaco 2023

(Di martedì 18 aprile 2023) Lorenzose la vedrà contro Quentinnel primo turno dell’ATP 250 didi Baviera(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina teutonica. Il torinese è reduce dal Masters 1000 di Montecarlo, dove al secondo turno si è dovuto arrendere in due set di fronte al russo Daniil Medvedev. Adesso lo scontro con il francese, con cui non si è mai incontrato in carriera. Il numero 65 del mondo ha iniziato la propria stagione sul rosso con una bella semifinale in quel di Estoril (Portogallo). Qui ha perso soltanto al tie-break del terzo e decisivo parziale contro il futuro vincitore Casper Ruud. Prima ancora l’altra semifinale al Challenger di Phoenix e il quarto turno al Masters 1000 di Miami, segno evidente di un giocatore che si trova a suo agio un po’ su tutte le superfici. Non ...

...00 - Fucsovics vs (WC) Rehberg a seguire - O'Connell vs Humbert a seguire -vs (6)Le quote diE per tutti i principali siti scommesse c'è davvero grande equilibrio tra i due giocatori. Difficile stabilire chi sia il favorito, anche perché non ci sono precedenti da ...PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP 250 MONACO DI BAVIERA PRIMO TURNO (1) Rune bye Monteiro vs (WC) Hanfmann Garin vs (Q) Topovs (6)(3) Zverev bye O'Connell vs Humbert (Q)...

(Sonego vs Halys 3° incontro e inizio programma dalle 11.00) 11.30 Lotta, Europei a Zagabria (Croazia): qualificazioni lotta femminile 50-55-59-68-76 kg e ripescaggi stile libero 61-74-86-92-125 kg – ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di martedì 18 aprile del torneo Atp di Monaco di Baviera 2023.