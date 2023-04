Sondaggi Tecnè: Fdi e Pd calano insieme, crollo Terzo Polo (Di martedì 18 aprile 2023) Sia Fratelli d’Italia che Partito Democratico sono dati in calo nelle intenzioni di voto registrate il 15 aprile dai Sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto alla settimana precedente Fdi perde tre decimi attestandosi al 29,4% mentre i dem calano dello 0,2% al 19,6%. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia registrano la stessa crescita (+0,2%) e salgono rispettivamente al 15,6%, 8,9% e 8,3%. La lite via twitter tra Calenda e Renzi non fa bene al Terzo Polo ormai in procinto di sfaldarsi: Tecnè lo sonda ancora unito (Italia Viva e Azione) ma in calo di mezzo punto al 6,9%. L’Alleanza di Sinistra e Verdi risale lentamente la china: ora si trova al 3,3%, appena sopra la soglia di sbarramento. Sotto si trovano +Europa al 2,3%, Per L’Italia di Paragone all’1,7% e tutti gli altri ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 aprile 2023) Sia Fratelli d’Italia che Partito Democratico sono dati in calo nelle intenzioni di voto registrate il 15 aprile daiper l’Agenzia Dire. Rispetto alla settimana precedente Fdi perde tre decimi attestandosi al 29,4% mentre i demdello 0,2% al 19,6%. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia registrano la stessa crescita (+0,2%) e salgono rispettivamente al 15,6%, 8,9% e 8,3%. La lite via twitter tra Calenda e Renzi non fa bene alormai in procinto di sfaldarsi:lo sonda ancora unito (Italia Viva e Azione) ma in calo di mezzo punto al 6,9%. L’Alleanza di Sinistra e Verdi risale lentamente la china: ora si trova al 3,3%, appena sopra la soglia di sbarramento. Sotto si trovano +Europa al 2,3%, Per L’Italia di Paragone all’1,7% e tutti gli altri ...

