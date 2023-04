Sondaggi politici elettorali oggi 18 aprile 2023: peggiorano ancora i giudizi sul governo Meloni. Crollo della Lega (Di martedì 18 aprile 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 18 aprile 2023 Sondaggi politici elettorali – Aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, mentre peggiorano i giudizi sul governo Meloni. Lo afferma l’ultimo Sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTg24, che vede anche una crescita di 0,2 punti per il Movimento 5 stelle, ora al 16,6 percento. Sempre al secondo posto il Partito democratico, che nelle ultime due settimane ha perso 3 decimi arrivando al 20,3 percento, mentre Fratelli d’Italia è si attesta al 28,9 percento (+0,1%). Nel centrodestra si registra un Crollo della Lega, all’8,1 percento dopo aver ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023)18– Aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, mentresul. Lo afferma l’ultimoo Quorum/YouTrend per SkyTg24, che vede anche una crescita di 0,2 punti per il Movimento 5 stelle, ora al 16,6 percento. Sempre al secondo posto il Partito democratico, che nelle ultime due settimane ha perso 3 decimi arrivando al 20,3 percento, mentre Fratelli d’Italia è si attesta al 28,9 percento (+0,1%). Nel centrodestra si registra un, all’8,1 percento dopo aver ...

