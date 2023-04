Sollevamento pesi, Mirko Zanni è tornato! Bronzo europeo nei -73 kg e passo avanti verso le Olimpiadi! (Di martedì 18 aprile 2023) Mirko Zanni si inventa la miglior gara da quando è salito di categoria (dai -67 ai -73 kg) e conquista una fantastica medaglia di Bronzo ai Campionati Europei di Sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Yerevan. Il nativo di Pordenone classe 1997 ha polverizzato tutti i suoi record italiani, migliorandosi addirittura di 8 kg nel totale e facendo un passo avanti estremamente importante in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024 (ora è 7° nel ranking a cinque cerchi). Resta il rammarico per aver mancato di un soffio l’appuntamento con il primo titolo continentale assoluto, ma la prestazione odierna apre scenari davvero intriganti anche in campo globale. Zanni è il penultimo a salire in pedana per il suo primo tentativo di strappo, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)si inventa la miglior gara da quando è salito di categoria (dai -67 ai -73 kg) e conquista una fantastica medaglia diai Campionati Europei di2023, in corso di svolgimento a Yerevan. Il nativo di Pordenone classe 1997 ha polverizzato tutti i suoi record italiani, migliorandosi addirittura di 8 kg nel totale e facendo unestremamente importante in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024 (ora è 7° nel ranking a cinque cerchi). Resta il rammarico per aver mancato di un soffio l’appuntamento con il primo titolo continentale assoluto, ma la prestazione odierna apre scenari davvero intriganti anche in campo globale.è il penultimo a salire in pedana per il suo primo tentativo di strappo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - OA_Sport : Sollevamento pesi, Mirko Zanni è tornato! Bronzo europeo nei -73 kg e passo avanti verso le Olimpiadi! - - lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Miko Zanni nella categoria -73 kg maschile agli Europei di sollevamento pesi di Yerevan??????… - cilentano_it : L'allenamento di resistenza, anche conosciuto come allenamento con i pesi o sollevamento pesi, è un tipo di eserciz… - sportface2016 : #Sollevamentopesi, tre prove nulle per #Magistris: rimandata la qualificazione a #Parigi2024 -