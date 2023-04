Sollevamento pesi | Europei 2023 oggi | orari martedì 18 aprile | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 18 aprile 2023) Giungono al quarto di giorno le competizioni ai Campionatidi, rassegna in scena questa settimana in Armenia, a Yerevan.18saliranno in pedana le atlete della categoria fino ai 64 kg femminile e gli atleti di quella fino ai 73 kg, quest’ultimavalida come qualifica olimpica. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 18.00 Inutile dire che i riflettori saranno chiaramente puntati su Mirko Zanni. L’azzurro, impegnato in una prova davvero complessa, si presenterà in qualità da outsider cercando di sfoderare le sue armi migliori per fare saltare il banco a un anno di distanza dal suo passaggio nella nuova categoria. L’esperienza del ...

Rimandata la qualificazione per Parigi 2024 per Lucrezia Magistris. Tre prove nulle per l'azzurra sulla pedana del campionato europeo di Yerevan, in Armenia, in occasione della gara di ...L'atleta di Ghilarza e dell'Esercito, Sergio Massidda ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei dia Yerevan , nella categoria 61 chilogrammi, con un totale di 292 chilogrammi. Ma per il campione sardo non è l'unico riconoscimento ottenuto alla competizione di pesistica in Armenia ...Azerbaigian e Armenia al centro delle polemiche dopo il ritiro degli atleti azeri dai Campionati Europei di. Tutto si è consumato ancor prima di iniziare la competizione. Durante la cerimonia di apertura, un uomo ha dato fuoco alla bandiera azera. Un episodio increscioso che non è ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Mirko Zanni cerca una misura di peso per il ranking olimpico dei -73 kg OA Sport

Giungono al quarto di giorno le competizioni ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, rassegna in scena questa settimana in Armenia, a Yerevan. Oggi, martedì 18 aprile saliranno in pedana le a ...Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Come vedere la gara di Zanni in tv/streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gruppo A della catego ...