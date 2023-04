Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - cilentano_it : L'allenamento di resistenza, anche conosciuto come allenamento con i pesi o sollevamento pesi, è un tipo di eserciz… - sportface2016 : #Sollevamentopesi, tre prove nulle per #Magistris: rimandata la qualificazione a #Parigi2024 - Frabus3 : RT @RaiNews: Uomo dà fuoco alla bandiera azera durante la cerimonia di apertura ai Campionati Europei di sollevamento pesi in Armenia. Il C… - _ITALIACHEVINCE : RT @OA_Sport: Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris fuori gara con tre nulli di strappo. Konotop domina nei -59 kg - -

Il 14 aprile alla cerimonia di apertura del Campionato europeo diospitata dall'Armenia è stato dato fuoco alla bandiera dell'Azerbaijan , causando la reazione sdegnata della ...Rimandata la qualificazione per Parigi 2024 per Lucrezia Magistris. Tre prove nulle per l'azzurra sulla pedana del campionato europeo di Yerevan, in Armenia, in occasione della gara di ...L'atleta di Ghilarza e dell'Esercito, Sergio Massidda ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei dia Yerevan , nella categoria 61 chilogrammi, con un totale di 292 chilogrammi. Ma per il campione sardo non è l'unico riconoscimento ottenuto alla competizione di pesistica in Armenia ...

Sollevamento pesi, Europei 2023: Gungor vince il titolo nella -64 kg donne seconda Hanhur OA Sport

Anche se credi di non avere spazio, allestire il tuo angolo di fitness in casa è più semplice di quanto pensi. I consigli, le tendenze e le soluzioni più smart nella nostra guida pratica per la tua pe ...Giungono al quarto di giorno le competizioni ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, rassegna in scena questa settimana in Armenia, a Yerevan. Oggi, martedì 18 aprile saliranno in pedana le a ...