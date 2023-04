“Soldi”. Massimo Giletti, spunta finalmente il vero motivo della chiusura di Non è l’Arena (Di martedì 18 aprile 2023) Massimo Giletti e lo stop a “Non è l’Arena“, ecco il vero motivo. Ormai da giorni tra gli addetti ai lavori – leggasi giornalisti ed esperti di tv – non si fa che parlare della chiusura del programma del popolare conduttore e giornalista. Urbano Cairo, editore de La 7, ha spiegato all’Ansa: “Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di “Non è l’Arena” dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare”. Una precisazione dovuta alla ridda di voci secondo cui la chiusura sarebbe stata provocata da quanto avvenuto con Salvatore Baiardo. L’uomo dai mille segreti, che negli anni ’90 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)e lo stop a “Non è“, ecco il. Ormai da giorni tra gli addetti ai lavori – leggasi giornalisti ed esperti di tv – non si fa che parlaredel programma del popolare conduttore e giornalista. Urbano Cairo, editore de La 7, ha spiegato all’Ansa: “ha condotto in 6 anni 194 puntate di “Non è” dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare”. Una precisazione dovuta alla ridda di voci secondo cui lasarebbe stata provocata da quanto avvenuto con Salvatore Baiardo. L’uomo dai mille segreti, che negli anni ’90 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cassiopea631 : @granati_mauro Massimo disprezzo.x qs gentaglia che ha rinnegato se stessa x soldi. Meglio la Mafia vera, che rende… - Cristin88660708 : @RitaBorsatti @mariamacina Nei sondaggi ( che Azione fa a profusione, sprecando soldi anche di Iv). Vedremo alle el… - andrea_geissa : @Arturo_Parisi Una Europa forte grazie ai suoi Stati nazionali??? Praticamente bloccata e al massimo deve dare i so… - Beatricehishere : O al massimo andrà via a gennaio perché i soldi che si prende dovrà guadagnarseli in un’altra squadra ??????? - teocampi : @giambattistagi8 @massimo_mat @marattin E le pensioni già in erogazione chi le paga e con quali soldi? -