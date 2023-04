Sola per oltre 500 giorni in una grotta: l'impresa record dell'atleta Beatriz Flamini (Di martedì 18 aprile 2023) La 49enne spagnola ha segnato un record assoluto, trascorrendo oltre 500 giorni da Sola nelle profondità di una grotta. La sua impresa è stata accuratamente monitorata e documentata Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) La 49enne spagnola ha segnato unassoluto, trascorrendo500danelle profondità di una. La suaè stata accuratamente monitorata e documentata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Parla Bice, la signora di 81 anni che qualche settimana fa si è allontanata di nascosto dalla Rsa di Faenza che la… - mirkonicolino : Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, colo… - EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - flamanc24 : RT @JayperryP: Una mia utente è stata ustionata da un getto liquido a lavoro. Il capo le ha detto di mentire, è andata in ospedale da sola,… - CeciliaPaezMor3 : RT @bebeamacchie: lui le aveva detto “la porta di casa mia per te è sempre aperta” e oggi è stata lei ad aprirla quella porta perchè era in… -