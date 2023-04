Sofia Tornambene torna con il singolo Tempesta

(Di martedì 18 aprile 2023) , una ballata electro-acoustic dominata dalla chitarra e dalla voce eterea della vincitrice di X Factor Italia 13è Kimono! La vincitrice della 13° edizione di X Factorsulle scene musicali con(Dischi dei Sognatori / distribuito da Artist First), il nuovo brano disponibile in digitale da venerdì 21 aprile., suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, vede protagonista assoluta l’eterea voce di Kimono, accompagnata da una chitarra malinconica e da una produzione electro-acoustic con venature che si rifanno all’indie/pop. Il brano ha l’intendo di invitare l’ascoltatore ad abbracciare la propria vulnerabilità e a cercare il sostegno delle persone care nei momenti di difficoltà e caos interiore. Scritto ...

