SOCIAL CALCIO – Le reazioni al ritorno di Dybala (Di martedì 18 aprile 2023) SOCIAL CALCIO – Paulo Dybala, attaccante della Roma, torna in gruppo: le reazioni dei tifosi sul web. I dettagli Paulo Dybala, attaccante della Roma, torna in gruppo a due giorni della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Ecco le reazioni dei tifosi giallorossi sul web. Buon pomeriggio!Dybala sembra ok? Daje ??? pic.twitter.com/wcWTZz6Vxe— Allienissimo ? (@Giulian70609928) April 18, 2023 Buon pomeriggio! Dybala sembra ok? Daje ? Due giorni a #RomaFeyenoord ???? Paulo #Dybala ha lavorato parzialmente in gruppo e le sue condizioni sono in miglioramento ?#ASRoma@LAROMA24 pic.twitter.com/1EcY614wK8— Emanuele Polzella (@EmaPolzella) April 18, 2023

