SNAI – Champions League | Inter | semifinale a un passo Un' altra vittoria nerazzurra a 2 | 10 | qualificazione a 1 | 05

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) - Dopo il 2-0 in casa del Benfica, la squadra di Inzaghi vuole chiudere i conti. Pareggio e successo dei portoghesi nei 90 minuti a 3,50, un altro gol di Lukaku a 2,75 Milano, 18 aprile 2023 – Dopo laper 2-0 a Lisbona, l'vuole completare l'opera e staccare il biglietto per ladi. Mercoledì sera, a San Siro, i nerazzurri ripartono da un vantaggio importante ma che non può far stare tranquillo Simone Inzaghi, visto il momento negativo che l'sta vivendo in campionato. Le quote, comunque, sono dalla parte della squadra italiana: il segno «1» nei 90 minuti si gioca a 2,10, con il pareggio e ladel Benfica – a prescindere dallo scarto – a 3,50. Se l'Under a 1,90 ha una quota ...

Dopo la vittoria per 2-0 a Lisbona, l'Inter vuole completare l'opera e staccare il biglietto per la semifinale di Champions League ... che l'Inter sta vivendo in campionato. Le quote Snai, comunque, ...