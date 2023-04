SMM | da Catania la formazione per Social Media Manager a misura di imprenditore

Leggi su moltouomo

(Di martedì 18 aprile 2023) Si presenta ufficialmente oggi, a, il Master per“adi” : una spinta alladegli SMM impressa da Confindustria etnea in sinergia con Etna Digital Academy, accademia certificata e polo universitario, i cui corsi sono certificati dal Miur. In collaborazione con Dario Raffaele Mirko Domanti, EDA, durante una sessione diper Smm. Photocredit Dario Raffaele Nel settore del Digitale non sono le opportunità, a mancare, bensì le competenze. Lo certifica, nero su bianco, l’ultimo bollettino di Unioncamere e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Ampal, ndr): tra aprile e giugno si prevedono 1,5 milioni di assunzioni in Italia. Un dato decisamente ...