Smartphone: perché domenica 23 aprile, alle 15, quelli del Regno Unito suoneranno tutti insieme (Di martedì 18 aprile 2023) Si tratta del primo test nazionale del nuovo sistema di allerta del governo, per avvertire la popolazione in caso di gravi emergenze. Ma non sono mancate le critiche Leggi su wired (Di martedì 18 aprile 2023) Si tratta del primo test nazionale del nuovo sistema dirta del governo, per avvertire la popolazione in caso di gravi emergenze. Ma non sono mancate le critiche

Xiaomi 13 Ultra è un nuovo tipo di smartphone, che per prima cosa non è uno smartphone Ampiamente anticipato nei giorni scorsi, Xiaomi 13 Ultra è arrivato puntuale quest'oggi, e mai come in questo caso è riduttivo parlare di "telefono", perché per prima cosa ci troviamo letteralmente di fronte a una fotocamera di alto livello . Anzi, a più di una . Caratteristiche Tecniche