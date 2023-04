Smart City | Borzacchiello | ' Comunicare innovazione con empatia per vedere cambiamenti concreti'

(Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - “Il linguaggio che le città dovrebbero adottare per coinvolgere i cittadini e portarli verso un cambiamento concreto delle loro abitudini, come ad esempio rispetto al tema del cambiamento climatico, dovrebbe essere da una parte estremamente prudente, dall'altra fortemente empatico. Le amministrazioni dovrebbero infatti abbandonare i discorsi in ‘politichese' a favore di un linguaggio più empatico e chiaro”. Così Paolo, scrittore, consulente e imprenditore italiano, a margine dell'evento “Dallealle Senseable”, organizzato da FNM, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. “L'essere umano è facilmente colpito e conquistato dai dati e dai numeri, tuttavia - ha continuato- è necessario fare i conti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StartComNews : Venture capital: fintech, deep tech e smart city fanno gola agli investitori - rinnovabiliit : ??? Con 150mila mq di superficie ed una capacità produttiva di picco pari a 35 Mega Watt, il più grande parco solare… - canaleenergia : #MilanoDesignWeek2023 Dall’economia circolare all’edilizia sostenibile, al #Fuorisalone 2023 l’#arte si fonde con… - FrCanonico : Mobility as a service, 16 milioni per 7 progetti pilota - OceanMaliba : @DailypressUg lndustrial area anti smart city -

... rifiuti e risorse, water e monitoring, bioenergie, eolico e mobilità sostenibile assieme alla. Il Messico, con circa 130 milioni di abitanti è, secondo la Banca Mondiale, la seconda ...... rifiuti e risorse, water e monitoring, bioenergie, eolico e mobilità sostenibile assieme alla. Il Messico, con circa 130 milioni di abitanti è, secondo la Banca Mondiale, la seconda ...... le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR Strategie Accordi per l'innovazione, per le imprese altri 250 milioni Strategie PNRR, opportunità e sfide per leStrategie Brevetti, il Mise ...

Venture capital: smart city e fintech fanno gola agli investitori CorCom

Oggi sono 600mila le persone che si muovono su ferro e prima del covid erano 820mila. Questo uno dei dati presentanti da Fnm in occasione dell'evento 'Dalle Smart City alla Senseable City', cui hanno ...Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, in occasione dell’evento “Dalle Smart City alle Senseable City” svoltosi a Palazzo Lombardia, Milano, lunedì 17 aprile, ha ...