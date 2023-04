Smart City, Borzacchiello: "Comunicare innovazione con empatia per vedere cambiamenti concreti" (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - “Il linguaggio che le città dovrebbero adottare per coinvolgere i cittadini e portarli verso un cambiamento concreto delle loro abitudini, come ad esempio rispetto al tema del cambiamento climatico, dovrebbe essere da una parte estremamente prudente, dall'altra fortemente empatico. Le amministrazioni dovrebbero infatti abbandonare i discorsi in ‘politichese' a favore di un linguaggio più empatico e chiaro”. Così Paolo Borzacchiello, scrittore, consulente e imprenditore italiano, a margine dell'evento “Dalle Smart City alle Senseable City”, organizzato da FNM, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. “L'essere umano è facilmente colpito e conquistato dai dati e dai numeri, tuttavia - ha continuato Borzacchiello - è necessario fare i conti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - “Il linguaggio che le città dovrebbero adottare per coinvolgere i cittadini e portarli verso un cambiamento concreto delle loro abitudini, come ad esempio rispetto al tema del cambiamento climatico, dovrebbe essere da una parte estremamente prudente, dall'altra fortemente empatico. Le amministrazioni dovrebbero infatti abbandonare i discorsi in ‘politichese' a favore di un linguaggio più empatico e chiaro”. Così Paolo, scrittore, consulente e imprenditore italiano, a margine dell'evento “Dallealle Senseable”, organizzato da FNM, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. “L'essere umano è facilmente colpito e conquistato dai dati e dai numeri, tuttavia - ha continuato- è necessario fare i conti ...

