Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Smart #3, la metamorfosi: la piccola due posti si è trasformata in un Suv sportivo elettrico - infoiteconomia : Il giorno della Smart #3, il Suv coupé debutta a Shanghai - infoiteconomia : Smart #3, il suv coupé in anteprima al salone di Shanghai - fisco24_info : Smart #3, il suv coupé in anteprima al salone di Shanghai: Le linee sono aerodinamiche, gli interni più sportivi e… - infoiteconomia : Smart #3, il SUV Coupé elettrico debutta al Salone di Shanghai -

#3 è il secondo prodotto dopo la #1 ( qui la prova di QN Motori ) della nuova era del Marchio . Non più citycar, ma un altro, stavolta sportiveggiante e sempre elettrico, presentato al ...... trattasi di un- coupé che esordirà in Europa nel corso del prossimo anno con prezzi ... In Cina ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale anche la nuova#3 , la prima sport utility coupé ...LINEE FLUIDE - Al Salone di Shanghai debutta la#3 , la prima- coupé del costruttore che ora ha sede in Cina ed è controllato "fifty - fifty" dalla Mercedes e dalla Geely. La carrozzeria ...

Il giorno della Smart #3, il Suv coupé debutta a Shanghai la Repubblica

Anteprima mondiale per il secondo modello del nuovo corso, con misure ancora più generose della #1, design sportivo e potenze fino a. 428 Cv: arriverà in Italia nel 2024 ...smart #3, è un Suv-coupè il secondo modello della nuova era. Il Marchio, per il 50% di proprietà della cinese Geely, prosegue nella sua metamorfosi.