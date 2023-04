Slava Evropi ?????? ?????? ? ???????? ??????????? ?? ?????????? ?????????? UNIBO

... in collaborazione con la rappresentanza a Milano della Commissione europea , il Consolato generale ucraino a Milano, Linkiesta e il quotidiano de Linkiesta. 'È stato l'anno in cui non ...... a cominciare dal quotidiano in lingua ucraina "" curato da Yaryna Grusha, fino al giornale di carta che avete in mano su cui pubblichiamo la straordinaria opera militante e resistente di ...... in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea, il Consolato generale ucraino a Milano, Linkiesta e la sua sezione in lingua ucraina. 'Ricordare quello che e'...

Il Premio Sakharov del Parlamento europeo al coraggioso popolo ucraino EuropaToday