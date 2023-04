Siviglia-Manchester United (Europa League, 20-04-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Red Devils all’esame del Sanchez Pizjuan (Di martedì 18 aprile 2023) Fino a pochi minuti dalla fine della gara d’andata tra Manchester United e Siviglia, il sentimento prevalente negli inglesi era il rammarico, per non aver fatto il terzo gol più volte sfiorato che avrebbe probabilmente chiuso i conti della gara; poi, come a volte accade nel calcio, in cinque minuti si rivolta il mondo, senza InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 aprile 2023) Fino a pochi minuti dalla fine della gara d’andata tra, il sentimento prevalente negli inglesi era il rammarico, per non aver fatto il terzo gol più volte sfiorato che avrebbe probabilmente chiuso i conti della gara; poi, come a volte accade nel calcio, in cinque minuti si rivolta il mondo, senza InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Siviglia-Manchester United (Europa League, 20-04-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Red Devils all’es… - JacopoMatt : @Don_Friedkin Il manchester ha mezza difesa infortunata e devono mettere maguire titolare, è capace che in finale ci vada il siviglia - isabo__ : @Er_Libanese7 manchester/ siviglia unico problema ma fattibile - davidesaiani : @JFCmarco Ahahahahaha si perché tu pensi che se per miracolo passiamo giovedì poi battiamo Manchester o Siviglia? ?????? - micos56 : @juventusfc il grave nn è il singolo errore di un giocatore, vedi il giovane e inesperto Fagioli, quanto l' assolut… -