Siria: Usa confermano, 'ucciso leader Isis, progettava attacchi in Mo ed Europa' (Di martedì 18 aprile 2023) Washington, 18 apr. (Adnkronos/Dpa) - Un leader dello Stato islamico, che pianificava attacchi in Medio Oriente e in Europa, è stato ucciso in un attacco con elicotteri statunitensi nel nord della Siria. Lo ha comunicato il Pentagono. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), ha precisato il dipartimento della difesa degli Stati Uniti, "hanno ucciso Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali e altri due agenti dell'organizzazione della milizia estremista Stato islamico, noto anche come Isis, in un raid mattutino". L'uomo era un alto leader dello Stato islamico e "responsabile operativo della pianificazione di attacchi terroristici in Medio Oriente e in Europa", ha dichiarato il Centocom in una nota, aggiungendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Washington, 18 apr. (Adnkronos/Dpa) - Undello Stato islamico, che pianificavain Medio Oriente e in, è statoin un attacco con elicotteri statunitensi nel nord della. Lo ha comunicato il Pentagono. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), ha precisato il dipartimento della difesa degli Stati Uniti, "hannoAbd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali e altri due agenti dell'organizzazione della milizia estremista Stato islamico, noto anche come, in un raid mattutino". L'uomo era un altodello Stato islamico e "responsabile operativo della pianificazione diterroristici in Medio Oriente e in", ha dichiarato il Centocom in una nota, aggiungendo ...

