Sintesi e gol del Celta (Di martedì 18 aprile 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 17/04/2023 In onda alle 23:19 CEST Quelli di ‘Vasco’ Aguirre hanno battuto di poco il Celta a Balaídos Ndiaye ha segnato l’unico gol dell’impegno per i vermigli Terminando una serie di sei partite consecutive senza vittorie, il Maiorca Ha potuto sorridere di nuovo e nel migliore dei modi. La sua prima vittoria da febbraio ha significato più di tre punti, allontanandosi completamente dalla retrocessione e battendo 0-1 il Celta, diretto rivale per la permanenza, grazie a un gol solitario di Amath Ndiaye. SCHEDA DATI Lega Santander cel CATTIVO FORMAZIONI celtico Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Galán (Larsen, 64?); Rodríguez (Carles Pérez, 46?), Veiga (Cervi, 64?), Beltrán, De la Torre (Tapia, 76?); Aspas, Seferovic (Pazienza, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 17/04/2023 In onda alle 23:19 CEST Quelli di ‘Vasco’ Aguirre hanno battuto di poco ila Balaídos Ndiaye ha segnato l’unico gol dell’impegno per i vermigli Terminando una serie di sei partite consecutive senza vittorie, il Maiorca Ha potuto sorridere di nuovo e nel migliore dei modi. La sua prima vittoria da febbraio ha significato più di tre punti, allontanandosi completamente dalla retrocessione e battendo 0-1 il, diretto rivale per la permanenza, grazie a un gol solitario di Amath Ndiaye. SCHEDA DATI Lega Santander cel CATTIVO FORMAZIONI celtico Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Galán (Larsen, 64?); Rodríguez (Carles Pérez, 46?), Veiga (Cervi, 64?), Beltrán, De la Torre (Tapia, 76?); Aspas, Seferovic (Pazienza, ...

