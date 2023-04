Sinner-Schwartzman in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

(Di martedì 18 aprile 2023) Janniksfiderà Diegonel secondo turno dell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo aver potuto usufruire di un bye nel primo round, l’azzurro è pronto a fare il suo esordio anche in terra catalana, per dar seguito alla semifinale die abituarsi sempre più al rosso europeo. Per la seconda volta in una settimana Jannik si troverà dall’altro lato della rete l’argentino ex top-10, che prova ad uscire da un periodo fortemente negativo. A Monte Carlo non c’è stata storia, con undominante eche ha deciso di optare per il ritiro nel corso del secondo parziale. L’argentino è poi andato a, dove ha vinto facile sul cinese Yibin Wu al primo turno. TABELLONE PROGRAMMA E ...

Non prima delle 15, infine, farà il suo esordio a Barcellona anche Jannik. Non in singolare però, dove attende di conoscere chi trae Wu sfiderà al secondo turno, bensì in doppio .A Monte - Carlo,ha giocato il doppio con l'argentino Diego, che ha sconfitto in singolare per ritiro. I due hanno superato solo un turno. Hanno ceduto negli ottavi al duo franco - ......1000 e Slam) e continua la crescita di giovani prospetti come Holger Rune e il nostro Jannik. Ha litigato con tennisti comee Ruud, atleti che sono amici di tutti nel circuito. ...

Barcellona, ecco quando esordirà Sinner (in doppio e singolare). L'azzurro in campo oggi con De Minaur e domani in singolare.Jannik Sinner non si ferma mai. L’altoatesino, dopo la semifinale persa contro Holger Rune a Montecarlo, si rimette immediatamente in carreggiata a Barcellona. Il debutto in singolare sarà mercoledì c ...