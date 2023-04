Sinner-Schwartzman, ATP Barcellona 2023: programma, orario d’inizio, tv, streaming e precedenti (Di martedì 18 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Diego Schwartzman al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. L’appuntamento è per mercoledì 19 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.30 (ad aprire il programma sulla Pista Rafa Nadal sarà il confronto tra Emilio Gomez e Grigor Dimitrov). Il tennista italiano, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro il danese Holger Rune, tornerà in campo con grandi ambizioni sulla terra rossa spagnola. Il debutto non è dei più semplici, anche se l’altoatesino ha già avuto la meglio sull’argentino proprio la scorsa settimana nel Principato (il sudamericano si era ritirato nel corso del secondo set). Tra l’altro l’azzurro aveva fatto coppia in doppio proprio a Montecarlo con il giocatore in questione. Il 21enne, numero 8 al mondo, dovrà fare ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Jannikaffronterà Diegoal secondo turno del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per mercoledì 19 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.30 (ad aprire ilsulla Pista Rafa Nadal sarà il confronto tra Emilio Gomez e Grigor Dimitrov). Il tennista italiano, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro il danese Holger Rune, tornerà in campo con grandi ambizioni sulla terra rossa spagnola. Il debutto non è dei più semplici, anche se l’altoatesino ha già avuto la meglio sull’argentino proprio la scorsa settimana nel Principato (il sudamericano si era ritirato nel corso del secondo set). Tra l’altro l’azzurro aveva fatto coppia in doppio proprio a Montecarlo con il giocatore in questione. Il 21enne, numero 8 al mondo, dovrà fare ...

