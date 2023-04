Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cestlaviemacher : @chiara_tosi88 @IpaziaLoricata @radioila @TelDiTen Esatto, ma non è che l'ha tirata 3 ore dopo. L'ha tirata quando… - cestlaviemacher : @IpaziaLoricata @chiara_tosi88 @radioila @TelDiTen Ma ha tirato nel momento dell'out, è normale che abbia colpito l… - cestlaviemacher : @davide05982866 @TelDiTen @andre_aletto Perché non ce n'era bisogno, non ha tirato contro Sinner. È Sinner che non… - yayone42 : @dalbertocarlos_ Chiaro che se nel video riprendi solo la parte finale vedi quello che vuoi vedere, classico italia… - edovirgy19 : @dalbertocarlos_ Si se non sbaglio infatti Rune ha il dono della veggenza. Sapeva benissimo che Sinner si sarebbe s… -

In singolare,inizia direttamente al secondo turno contro l'argentino Diego Schwartzman. A Monte - Carlo hanno giocato il doppio insieme, e si sono scontrati anche in singolare al secondo ......una pausa bagno a mio vantaggio - ha dichiarato il campione olimpico - Non ho mai preso un time... abbiamo assistito anche alla stucchevole esibizione di Holger Rune in semifinale contro: ...TENNIS ITALIANO Nei tornei categoria 1000 sino ad oggi Janniknon ha mai perso un'occasione per perdere l'occasione di vincerne uno. Ma si rifarà. Lorenzo Musetti dopo avere provato il ...

Sinner out in doppio a Barcellona, domani sfida Schwartzman - VIDEO SuperTennis

Sinner terzo nella Race to Torino grazie alla terza semifinale 1000 consecutiva. Best ranking per Rune che lo scavalca ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...