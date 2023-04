Sinner e De Minaur in doppio a Barcellona: segui l'esordio su SuperTenniX (Di martedì 18 aprile 2023) A Barcellona Jannik Sinner è impegnato in singolare e in doppio. Per la quarta volta in stagione, l'altoatesino è iscritto a entrambi i tabelloni in uno stesso torneo. All'ATP 500 di Barcellona fa ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) AJannikè impegnato in singolare e in. Per la quarta volta in stagione, l'altoatesino è iscritto a entrambi i tabelloni in uno stesso torneo. All'ATP 500 difa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : Com'è che SuperTennis domani mi fa vedere un doppio come Sinner De Minaur da Barcellona e non ha mai avuto tempo di… - giovaeffe : RT @giovannipelazzo: Jannik #Sinner ???? risulta al momento ancora iscritto a Barcellona, dov'è iscritto anche in doppio. L'altoatesino, che… - MarcoCiprianoRF : RT @giovannipelazzo: Jannik #Sinner ???? risulta al momento ancora iscritto a Barcellona, dov'è iscritto anche in doppio. L'altoatesino, che… - giovannipelazzo : Jannik #Sinner ???? risulta al momento ancora iscritto a Barcellona, dov'è iscritto anche in doppio. L'altoatesino,… - ALIYAMUSTAQUENA : Sinner iscritto nel doppio con De Minaur -