Sinergia tra De Laurentiis e gli Ultras del Napoli: cosa succederà al Maradona!

Il Napoli si appresta a vivere una serata storica in Champions League. Il club partenopeo non era mai arrivato ai quarti di finale della competizione, ma battendo il Milan potrebbe qualificarsi addirittura per le semifinali. Ad incitare il Napoli ci sarà anche il supporto del tifo organizzato, pronto a tornare in tutta la sua forza proprio per la sfida contro i rossoneri.

Coreografie nei Distinti e nelle Curve

Il ritrovato feeling tra De Laurentiis e gli Ultras del Napoli può dare vita a una nuova era di successi in casa azzurra. E per farlo il tifo è pronto a fare la propria parte, cominciando da stasera. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, sono previste spettacolari coreografie sia nei Distinto che nelle Curve, il tutto con la Sinergia del presidente

