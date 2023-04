Simeoni ne fa 70 | ' Io tra cruciverba e gatti Fosbury | che dolore | gli devo tutto'

(Di martedì 18 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Sara, nata il 19 aprile 1953 a Rivoli Veronese, è la donna di sempre: quasi si imbarazza a ... 178 centimetri, troppo alta per essere inserita tra le ballerine della 'Scala' (era sempre stato un suo sogno), è sempre stata molto elegante nel suo gesto tecnico, icona per i suoi capelli ...

Sara Simeoni e l'oro olimpico, un sogno avverato AGI - Agenzia Italia

La miglior atleta italiana dei primi cent’anni di vita del Coni - eletta tale nel 2014 - domani ne compie settanta. Sara Simeoni, nata il 19 aprile 1953 a Rivoli Veronese, è la donna di sempre: quasi ...La campionessa all'AGI racconta la carriera, le aspirazioni e il mito dell'atletica. Il bilancio dei suoi primi settant'anni da festeggiare in famiglia e con le compagne di squadra ...