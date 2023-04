Silvio Berlusconi, il fratello Paolo esce dal San Raffaele: “La ripresa è lenta ma costante” (Di martedì 18 aprile 2023) “Posso dire che la ripresa è costante anche se lenta. Siamo molto fiduciosi e grati soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d’altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile”. Così Paolo Berlusconi all’uscita dell’ospedale San Raffaele di Milano parlando del fratello Silvio Berlusconi, ricoverato da giorni, e delle sue condizioni di salute. Paolo Berlusconi ha sottolineato di aver parlato “su autorizzazione del professor Zangrillo”, cioè del primario di terapia intensiva che è anche medico personale dell’ex premier. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) “Posso dire che laanche se. Siamo molto fiduciosi e grati soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d’altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile”. Cosìall’uscita dell’ospedale Sandi Milano parlando del, ricoverato da giorni, e delle sue condizioni di salute.ha sottolineato di aver parlato “su autorizzazione del professor Zangrillo”, cioè del primario di terapia intensiva che è anche medico personale dell’ex premier. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Smentite dai pm le voci sui soldi in nero a Salvatore Baiardo. Che però è stato perquisito nella inchiesta su Silvi… - TuttoQuaNews : RT @fanpage: #SilvioBerlusconi ha trascorso la notte fuori dalla terapia intensiva: le condizioni del Cavaliere - Olpus : @CertiGiorni @donnadimezzo Per esempio i fatti vorrebbero Silvio Berlusconi tesserato al Partito Socialista Italian… - tripps42 : RT @tripps42: 'Editto bulgaro' è un termine coniato in relazione ad una dichiarazione del 18 aprile 2002 dell'allora premier Silvio Berlusc… - fanpage : #SilvioBerlusconi ha trascorso la notte fuori dalla terapia intensiva: le condizioni del Cavaliere -