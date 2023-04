(Di martedì 18 aprile 2023) Prende il via oggi da Buenos Aires la visita del sottosegretario agli Esteri, Giorgio, in, paese dove con oltre un milione di iscritti all'Aire risiede ladi connazionali all'...

Prende il via oggi da Buenos Aires la visita del sottosegretario agli Esteri, Giorgio, in, paese dove con oltre un milione di iscritti all'Aire risiede la comunità di connazionali all'estero più grande al mondo. "Viste le mie deleghe - afferma il sottosegretario, ...... è l'obiettivo auspicato dal sottosegretario agli esteri, Giorgio, alla presentazione alla ... video e testimonianze degli italiani in cinque paesi (, Brasile, Canada, Cile, USA, Canada) ...... come raccontato su Formiche.net , della questione aveva parlato Giorgio, sottosegretario ... Composto da dodici Paesi (, Canada, Colombia, Costa Rica, Italia, Malta, Messico, Pakistan, ...

Silli in Argentina per incontrare la comunità italiana - Mondo Agenzia ANSA

BUENOS AIRES, 18 APR - Prende il via oggi da Buenos Aires la visita del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, in Argentina, paese dove con oltre un milione di iscritti all'Aire risiede la ...Far conoscere agli italiani in Italia cosa hanno fatto gli italiani all'estero, come si sono integrati, come hanno contribuito allo sviluppo dei Paesi in cui sono emigrati e dove ancora emigrano: è l' ...