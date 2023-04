Sicurezza stradale, in arrivo iniziative ad hoc per gli studenti: dai corsi di guida sicura agli incontri con testimonial (Di martedì 18 aprile 2023) Un pacchetto organico di misure, normative e amministrative, con alcune novità finalizzate a migliorare la Sicurezza e l’educazione di chi si mette alla guida. Il tutto in attesa del Nuovo Codice della Strada e di eventuali misure legislative urgenti che sono allo studio degli uffici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) Un pacchetto organico di misure, normative e amministrative, con alcune novità finalizzate a migliorare lae l’educazione di chi si mette alla. Il tutto in attesa del Nuovo Codice della Strada e di eventuali misure legislative urgenti che sono allo studio degli uffici. L'articolo .

