Sicurezza europea, quale ruolo per l'Italia nel Mediterraneo? (Di martedì 18 aprile 2023) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha imposto un riassetto geopolitico dell'Europa e ha messo a dura prova il futuro dell'architettura di Sicurezza della regione. In questo quadro soggetto a un nuovo modellamento, l'Italia svolge da tempo un ruolo particolare nella Sicurezza europea, sia come membro della Nato e dell'Unione europea, sia come uno dei principali attori europei nelle questioni di stabilità nel Mediterraneo allargato. In quanto terza economia europea e protagonista degli sforzi occidentali per fornire sostegno all'Ucraina, l'Italia è ben posizionata per dare forma alle prossime iniziative di Sicurezza sia verso Est che verso Sud: iniziative che rientrano nell'interesse nazionale italiano ...

