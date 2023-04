Sicilia | Cancelleri lascia i 5 stelle | “Volevo candidarmi sindaco a Catania ma Conte era contrario al terzo mandato”

(Di martedì 18 aprile 2023) È stato per due volte consecutive il candidato del Movimento 5alla presidenza della Regionena, consigliere regionale per due legislature, sottosegretario e viceministro, militante della prima ora e frontman della forza politica nell’Isola. Giancarloha deciso di sbattere la porta e andarsene, in polemica col leader Giuseppe: “Mi ha deluso”. Lo strappo – La rottura era nell’aria da un po’, ma ad accelerare il processo sono stati certamente gli ultimi mesi. Già questa estate, i primi problemi: lo stop dia ogni deroga ai mandati (per il Movimento resta in vigore il limite delle due esperienze in parlamenti nazionali o regionali) ha di fatto sbarrato la strada anella terza corsa consecutiva verso Palazzo d’Orleans. Ma ad allontanare ...

... " Ho contribuito a fondare il Movimento e a fortificarlo in: è, e sarà, casa mia ". "Mi ritiro dalle primarie".s'immola per salvare ConteGiancarlo, ex viceministro e leader del M5s in, lascia il partito guidato da Giuseppe Conte. In un'intervista rilasciata al sito Qds.it,si è detto estremamente deluso dall'ex ...L'INTERVISTA AL GIORNALE DIParlando al Quotidiano diha criticato il fronte progressista: 'Per me le elezioni non sono un gioco, ma un momento sacro di cambiamento. Mi ...

Il Movimento cinque stelle perde un importante esponente in Sicilia. L'ex viceministro ed ex numero uno siciliano Giancarlo Cancelleri, in un'intervista al quotidiano qds.it annuncia l'addio e manda ...Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi”. Lo afferma l’ex viceministro ed ex leader del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, in un’intervista al sito qds.it in cui annuncia di “non essere ...