Siccità | non conta solo quanta acqua cade dal cielo ma come | ora siamo di nuovo in emergenza

(Di martedì 18 aprile 2023) Durante la settimana trascorsa a passeggio in Valle di Ayas sono stato sorpreso dalla scarsa portata dell’Évançon, affluente di sinistra della Dora Baltea. In lingua patois valdostana, vuol dire “grande”. Per i più raffinati, “che viene dall’alto dei monti” (éva d’en som). Per i francesi, “l’eau blanche” (bianca) che descrive bene la tipica natura del torrente di ghiacciaio in alta montagna. Di norma, la portata massima si raggiunge in piena estate grazie alla fusione dei ghiacciai del Monte Rosa; e la minima d’inverno. In primavera, le acque iniziano a scorrere sempre più abbondanti e sempre meno trasparenti per via dei sedimenti. Nei giorni scorsi, però, il flusso nel torrente era così modesto e trasparentemai lo vidi, in primavera. So che non vuol dire nulla: la memoria umana è fallace, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : La scorsa settimana il governo ha rinviato il disegno di legge sulla concorrenza per dar spazio ad altre cose, alcu… - Agenzia_Ansa : La situazione di siccità nel distretto del Po non migliora, anzi i dati più aggiornati risultano talvolta anche peg… - mrtrs77 : @ultimora_pol Matteo#Renzi, solo io ricordo che le centrali nucleari francesi, l'estate scorsa, a causa della sicc… - europaverde_it : ?? Il #decretosiccità, che abbiamo rinominato ‘decreto speriamo che piova’ è inadeguato e non affronta alcune grand… - rosmusTex : @GianmarcoGio Quello che conta è l'incolumità dei 2500 milanisti che vanno a Napoli in sicurezza: sono due anni che… -

E l'Italiaha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi unagravissima: i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired ...E l'Italiaha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi unagravissima: i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired ...E l'Italiaha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi unagravissima: i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired ...