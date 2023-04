Siccità, Bonelli (Avs) accusa il governo: 'Ha stanziato i soldi solo per gli stipendi dei commissari' (Di martedì 18 aprile 2023) "E' stato pubblicato il decreto per il contrasto alla siccitá in gazzetta ufficiale, ma le uniche risorse che vediamo stanziate sono quelle per pagare gli stipendi per la struttura commissariale. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 18 aprile 2023) "E' stato pubblicato il decreto per il contrasto alla siccitá in gazzetta ufficiale, ma le uniche risorse che vediamo stanziate sono quelle per pagare gliper la strutturaale. Il ...

Siccità, Bonelli (Avs) accusa il governo: 'Ha stanziato i soldi solo per gli stipendi dei commissari' Il governo Meloni ha approvato il decreto per il contrasto alla siccità, un provvedimento che apparentemente mira a contrastare l'effetto delle carenze idriche che ... Angelo Bonelli. "E' stato ... Ieri alla Camera, però, l'Alleanza Verdi - Sinistra Italiana ha depositato una mozione su siccità ...e verrà votato con probabilità domani con appello da parte del primo firmatario di Angelo Bonelli, ...