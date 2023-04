“Siamo parenti”. Isola dei Famosi 2023, grossa sorpresa tra i naufraghi: nessuno sapeva (Di martedì 18 aprile 2023) Isola dei Famosi 2023, via. Lunedì 17 aprile Ilary Blasi dallo studio e Alvin dall’Honduras hanno inaugurato questa nuova edizione del reality di Canale 5. Come anticipato dalla padrona di casa, c’è stata subito la presentazione dei naufraghi, divisi in tribù formate da uomini, donne e coppie. C’è stato l’ingresso a sorpresa di Luca Vetrone e poi prove a anche nomination. Il leader della puntata è stato Simone Antolini, che ha regalato l’immunità al suo gruppo, e ha scelto insieme ad Alessandro Cecchi Paone di mandare in nomination Helena Prestes. Alla fine del giro di nomination lei e Marco Predolin sono dunque i naufraghi che rischiano di tornare già a casa propria. Spazio anche a un retroscena assai curioso nella prima puntata dell’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)dei, via. Lunedì 17 aprile Ilary Blasi dallo studio e Alvin dall’Honduras hanno inaugurato questa nuova edizione del reality di Canale 5. Come anticipato dalla padrona di casa, c’è stata subito la presentazione dei, divisi in tribù formate da uomini, donne e coppie. C’è stato l’ingresso adi Luca Vetrone e poi prove a anche nomination. Il leader della puntata è stato Simone Antolini, che ha regalato l’immunità al suo gruppo, e ha scelto insieme ad Alessandro Cecchi Paone di mandare in nomination Helena Prestes. Alla fine del giro di nomination lei e Marco Predolin sono dunque iche rischiano di tornare già a casa propria. Spazio anche a un retroscena assai curioso nella prima puntata dell’dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BMussatti : RT @11Giuliano: Accasciata: Quartu,Elisabetta Ferrari morta in casa a Quartu, la conferma del medico: cause naturali. La 44enne era irreper… - RaffyB_68 : RT @marilenagasbar1: Per negligenza da parte dei parenti viene trasportata a Chieti x la vicinanza. RICORDO A CHI È DEL POSTO, COME LO SONO… - i8img : RT @Cmmy3: ARRIVANO CHE NON HANNO 1 SOLO DOCUMENTO IN TASCA nessuno sa chi siano, da dove vengano, cosa facessero poi muoiono E ARRIVANO… - alfonso19832 : @aliasebasta @FraPol2 'Stronzo' lo dici a qualcun altro: non siamo amici, nè parenti io e te... - DottoSpermatico : RT @marilenagasbar1: Per negligenza da parte dei parenti viene trasportata a Chieti x la vicinanza. RICORDO A CHI È DEL POSTO, COME LO SONO… -