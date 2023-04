Si intitola Home Swept Home l' installazione che l' onlus bergamasca ha portato al Fuorisalone di Milano | una gigantografia di case devastate | a ricordare che la casa per molti non è un rifugio sicuro

...Eventi 'Une te dua': la serenata che ricorda, col sorriso, un vecchio amore 'Une te dua': la ... col sorriso, un vecchio amore 17/04/2023 - 09:51 Redazione Eventi 0 52 Si'Une te dua' - ...S'" Melodies On Hiatus " il nuovo album solista di Albert Hammond Jr degli Strokes . Il disco ...Again 9. I Got You 10. Caught by Night 11. Dead Air 12. One Chance 13. Remember feat. ...COME MI SONO MESSO ALLA PROVA Con la mia prima collezione per EtroInteriors, che verrà ... C'è un pezzo, siMi manchi, che è bellissimo, molto struggente ( open.spotify.com ). "Opera ...

Tutti a La piscine di Jacquemus: che lancia la prima Home collection AMICA - La rivista moda donna

Nel quotidiano di oggi, sabato 15 aprile, un approfondimento sull'esperienza in corso a Budrio di Longiano con l'esposizione di reliquie di santi ...Si intitola Surreal: è l’ album d’esordio dei DataZero, giovanissima band fidentina. Sette brani inediti, musica e testi autoprodotti, registrati presso Elfo Studio di Tavernago (Piacenza). Un lavoro ...