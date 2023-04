Si fa male in pedana e l' avversaria le concede la vittoria | lo splendido gesto della schermitrice italiana

(Di martedì 18 aprile 2023) Una meravigliosa storia di sport ha visto protagoniste due giovani schermitrici italiane, impegnate nella finale del campionato Under 23. Gaia Traditi era in vantaggio per 12 a 9 quando mancavano poco ...

Gaia Traditi era in vantaggio per 12 a 9 quando mancavano poco più di 5 secondi al termine della sfida, quando retrocedendo sulla pedana ha messo un piede provocandosi una bruttissima lesione. La sfida era per il titolo italiano Under 23 di spada femminile a Vercelli. La vincitrice andrà agli Europei di Budapest. La prima, in vantaggio 12 a 9, quando indietreggiando cade e si fa male.

Nella finale degli italiani Under 23 Gaia Traditi è in vantaggio, ma si infortuna. Emilia Rossatti non riprende la sfida e ...Quando si vince pur avendo perso. Può accadere, in modo così plateale e commovente solo nello sport. Due rivali, Gaia Traditi ed Emilia Rossatti, sono sulla pedana per il ...