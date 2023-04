Shoah: Mattarella, 'sopravvissuti preziosi testimoni della verità' (Di martedì 18 aprile 2023) Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) - I sopravvissuti all'Olocausto sono "preziosi testimoni della verità. Siamo qui oggi a rendere omaggio, a far memoria dei milioni dei cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista, che con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine orrendo contro l'umanità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Auschwitz, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della Shoah. "Un crimine atroce -ha rimarcato il Capo dello Stato- che non può conoscere nè oblio, nè perdono". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) - Iall'Olocausto sono ". Siamo qui oggi a rendere omaggio, a far memoria dei milioni dei cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista, che con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine orrendo contro l'umanità". Lo ha affermato il PresidenteRepubblica, Sergio, in visita ad Auschwitz, al termineMarcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime. "Un crimine atroce -ha rimarcato il Capo dello Stato- che non può conoscere nè oblio, nè perdono".

