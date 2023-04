Shoah | Mattarella | ' monito perenne che non può essere evaso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) - "Oggi più che mai, nel riproporsi di temi e argomenti che avvelenarono la stagione degli anni ‘30 del secolo scorso con l'infuriare dell'aggressione russa all'Ucraina, la memoria dell'Olocausto rimane unche non può. L'odio, il pregiudizio, il razzismo, l'estremismo, l'antisemitismo, l'indifferenza, il delirio, la volontà di potenza sono in agguato, sfidano in permanenza la coscienza delle persone e dei popoli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in visita ad Auschwitz-Birkenau, al termine della Marcia dei Vivi, appuntamento che si svolge ogni anno per celebrare le vittime della